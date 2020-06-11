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13 июня, 2020
 
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"Мне казалось, что я маленький бегемот". Гвоздева показала фото периода первой беременности

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, спросила у подписчиков, украшает ли беременность женщину.

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Гвоздева: Помню чудесную фотосессию во время первой беременности
Гвоздева: Помню чудесную фотосессию во время первой беременности
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Беременная во второй раз победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева обнародовала в Instagram фото периода свей первой беременности.

"Помню эту чудесную фотосессию во время первой беременности. Тогда мне казалось, что я маленький бегемот, хотя все утверждали,что мне идет и я очень хорошенькая! Девочки, скажите, вы считаете, беременность только украшает женщину или все-таки это время не такое сказочное?" – написала она.

Подписчики хореографа ответили, что за время беременности женщина может быть как красивой, так и не очень.

"Девять месяцев же – долгий период, все успевается: и красавицей, и бегемотиком неповоротливым, и принцессой на горошине, и Бабой Ягой", – написала handiwork.com.ua.

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами". 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Теги: беременность, Танцы со звездами, хореограф, Илона Гвоздева
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