"Мне казалось, что я маленький бегемот". Гвоздева показала фото периода первой беременности

Беременная во второй раз победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Илона Гвоздева обнародовала в Instagram фото периода свей первой беременности.
"Помню эту чудесную фотосессию во время первой беременности. Тогда мне казалось, что я маленький бегемот, хотя все утверждали,что мне идет и я очень хорошенькая! Девочки, скажите, вы считаете, беременность только украшает женщину или все-таки это время не такое сказочное?" – написала она.
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Помню эту чудесную фотосессию во время 1беременности,тогда мне казалось,что я маленький бегемот * , хотя все утверждали,что мне идёт и я очень хорошенькая! * Девочки,скажите вы считаете беременность только украшает женщину или все-таки это время не такое сказочное? #илонагвоздева #гвоздевабеременность #лето #беременность
Подписчики хореографа ответили, что за время беременности женщина может быть как красивой, так и не очень.
"Девять месяцев же – долгий период, все успевается: и красавицей, и бегемотиком неповоротливым, и принцессой на горошине, и Бабой Ягой", – написала handiwork.com.ua.
Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию (2015). В последние дни весны Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.