Беременная Гвоздева показала отца ребенка

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем Иваном Хомячуком.
"Мой супруг, имея опыт первой беременности, понимает меня с полуслова и делает все, чтобы мне было комфортно", – поделилась Гвоздева.
"Такой пузатик", – прокомментировали снимок фолловеры Гвоздевой.
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Отношения между мужем и женой во время беременности. Для меня это полное взаимопонимание,поддержка,ещё большее проявление любви и ласки,полное принятие всех изменений связанных с волшебным положением женщины. Мой супруг уже имея опыт первой беременности понимает меня с полуслова и делает все,чтоб мне было комфортно. Как ведут себя ваши супруги в этот период? #илонагвоздева #отношения #отношениямеждумужчинойиженщиной #беременность #гвоздевабеременность
Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).
В конце мая Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.