Беременная Гвоздева показала отца ребенка

По словам победительницы проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореографа Илоны Гвоздевой, супруг Иван Хомячук понимает ее с полуслова, так как уже имеет опыт первой беременности.

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем Иваном Хомячуком.

"Мой супруг, имея опыт первой беременности, понимает меня с полуслова и делает все, чтобы мне было комфортно", – поделилась Гвоздева.

"Такой пузатик", – прокомментировали снимок фолловеры Гвоздевой.

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами".

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015).

В конце мая Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.