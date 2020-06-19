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19 июня, 2020
 
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Беременная Гвоздева показала отца ребенка

По словам победительницы проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" хореографа Илоны Гвоздевой, супруг Иван Хомячук понимает ее с полуслова, так как уже имеет опыт первой беременности.

Гвоздева сообщила о беременности в конце мая
Гвоздева сообщила о беременности в конце мая
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем Иваном Хомячуком. 

"Мой супруг, имея опыт первой беременности, понимает меня с полуслова и делает все, чтобы мне было комфортно", – поделилась Гвоздева. 

"Такой пузатик", – прокомментировали снимок фолловеры Гвоздевой.

Илона Гвоздева родилась в 1988 году в Крыму. В 2018 году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным она стала победительницей шоу "Танцы со звездами". 

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). 

В конце мая Гвоздева сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Теги: беременность, хореограф, Илона Гвоздева
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