Беременная Гвоздева снялась обнаженной. Фото

Ожидающая рождения второго ребенка украинский хореограф Илона Гвоздева назвала публикацию снимка, на котором запечатлена обнаженной, своей откровенностью.

Гвоздева сообщила о второй беременности в конце мая Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена без одежды.

Танцовщица позирует в кадре в профиль, прикрыв грудь руками, а плечи – прозрачной накидкой белого цвета.

"Откровенно об откровенном", – подписала публикацию Гвоздева.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.