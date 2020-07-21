Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные во время отпуска – танцовщица вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию.
"Время останавливается, перестаешь понимать, какой день недели, и просто наслаждаешься отдыхом", – подписала она фото.
16 июля Гвоздева сообщила, что улетает в отпуск. По прилете в Турцию танцовщица рассказала, что во время посадки в самолет пассажирам измерили температуру, а также попросили заполнить так называемые листы здоровья.
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Доброе утро всем! Спустя первый день отпуска,могу рассказать о нашем путешествии Киев Даламан Регистрацию в аэропорту прошли быстро, весь персонал в масках,мы тоже, на контрольных точках индикатор температуры,дезинфекторы, перед самолетом выдали «Лист здоровья», перед приземлением их забрали В отель @libertyhotelslykia довезли практически на личном трансфере, всего в было 2 семьи, в отеле встретили очень радушно,быстро провели регистрацию,дали шикарный номер с видом на море, с фруктами и вином в номере. Обслуживающий персонал работает пока без замечаний, все замечательно покаПишите вопросы,вдруг кому интересно,постараюсь ответить и развеять ваши сомнения. #илонагвоздева #отдых #турция #фетхие #libertyhotelslykia
Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.
Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.