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21 июля, 2020
 
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Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре станет мамой во второй раз, отправилась вместе с семьей на отдых в Турцию.

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Гвоздева: Время останавливается
Гвоздева: Время останавливается
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Победительница проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинский хореограф Илона Гвоздева на своей странице в Instagram разместила снимки, сделанные во время отпуска – танцовщица вместе с семьей отправилась на отдых в Турцию.

"Время останавливается, перестаешь понимать, какой день недели, и просто наслаждаешься отдыхом", – подписала она фото.

16 июля Гвоздева сообщила, что улетает в отпуск. По прилете в Турцию танцовщица рассказала, что во время посадки в самолет пассажирам измерили температуру, а также попросили заполнить так называемые листы здоровья.

Гвоздева замужем за Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015). В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Теги: Украина, Турция, самолет, карантин, отдых, Илона Гвоздева, коронавирус, лето
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