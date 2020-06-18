Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля, самоизоляция не требуется

Возобновление регулярных авиаперевозок между Украиной и Турцией стало предметом переговоров украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия с турецким послом в Киеве Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Рейсы в Турцию запланированы на начало июля Фото: depositphotos.com

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам встречи министра Владислава Криклия и посла Турции в Киеве Ягмура Ахмета Гюльдере.

Турецкая сторона настаивает только на соблюдении авиаперевозчиками норм безопасности при перелетах, говорилось на переговорах, посвященных возобновлению регулярных двухсторонних авиарейсов.

Ряд авиакомпаний, в частности Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose, уже заявили о готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля, отметили в пресс-службе.

12 июня Криклий говорил, что по прибытии в Турцию украинцам необходимо будет пройти тест на коронавирусную инфекцию.

С 15 июня Украина после трехмесячной паузы, вызванной вспышкой COVID-19, возобновила авиасообщение с некоторыми странами.