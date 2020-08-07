13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут

Звезда сериала "Бешеная свадьба" актер Арам Арзуманян стал 13-м участником шоу "Танцы со звездами", передав эстафету телеведущей Ольге Фреймут.

Звезда сериала "Бешеная свадьба" Арам Арзуманян принял вызов от "Холостяка" Сергея Мельника, подтвердив свое участие в проекте канала "1+1" "Танцы со звездами". Об этом сообщается на странице организаторов проекта в Instagram.

Арзуманян стал 13-м участником шоу. Он передал эстафету телеведущей Ольге Фреймут.

Ранее помимо Арзуманяна участие в проекте подтвердили 12 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец и "Холостяк" Сергей Мельник.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.