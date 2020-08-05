"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"

Герой шоу "Холостяк" на канале СТБ Сергей Мельник стал 12-м участником проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1".

В 2015 году Мельник принимал участие в съемках шоу "Холостяк" на СТБ

Фото: sergeimelnik / Instagram