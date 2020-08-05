Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2020
 
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"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"

Герой шоу "Холостяк" на канале СТБ Сергей Мельник стал 12-м участником проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1".

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В 2015 году Мельник принимал участие в съемках шоу "Холостяк" на СТБ
В 2015 году Мельник принимал участие в съемках шоу "Холостяк" на СТБ
Фото: sergeimelnik / Instagram

Герой пятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ (2015) Сергей Мельник принял вызов от лидера украинской группы "БеZ обмежень" Сергея Танчинца, подтвердив свое участие в проекте канала "1+1" "Танцы со звездами". Об этом сообщается на странице организаторов проекта в Instagram.  

Мельник стал 12-м участником шоу. Он передал эстафету звезде сериала "Бешеная свадьба" Араму Арзуманяну.

Ранее свое участие в проекте подтвердили 11 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Теги: Холостяк, Танцы со звездами, Сергей Танчинец, Сергей Мельник
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