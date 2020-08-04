Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
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Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"

Организаторы шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" объявили, с кем будут танцевать телеведущий Дмитрий Танкович и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

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Премьера нового сезона "Танцев со звездами" запланирована на осень
Премьера нового сезона "Танцев со звездами" запланирована на осень
Фото: tanci1plus1 / Instagram

Партнершей экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива (Алексея Завгороднего) в шоу канала "1+1" "Танцы со звездами" стала хореограф Юлия Сахневич. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец выйдет на паркет в паре с Яной Цибульской. 

Старт нового сезона "Танцы со звездами" запланирован на осень 2020 года. 

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис

Участие в проекте подтвердили 11 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

Сахневич принимала участие в танцевальном проекте в 2018 году, выступая на паркете с актером Павлом Вишняковым. В 2019-м она  соревновалась за победу в шоу с ведущим Даниэлем Салемом. Цибульская в этом же сезоне танцевала в паре с телеведущим Русланом Сеничкиным, а спустя год вышла на паркет с певцом Dzidzio

Теги: шоу-бизнес, Танцы со звездами, Позитив, Руслан Сеничкин, Юлия Сахневич, Алексей Завгородний, Сергей Танчинец
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