Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"

Организаторы шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" объявили, с кем будут танцевать телеведущий Дмитрий Танкович и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

Премьера нового сезона "Танцев со звездами" запланирована на осень Фото: tanci1plus1 / Instagram

Партнершей экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива (Алексея Завгороднего) в шоу канала "1+1" "Танцы со звездами" стала хореограф Юлия Сахневич. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец выйдет на паркет в паре с Яной Цибульской.

Старт нового сезона "Танцы со звездами" запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Участие в проекте подтвердили 11 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец.

Сахневич принимала участие в танцевальном проекте в 2018 году, выступая на паркете с актером Павлом Вишняковым. В 2019-м она соревновалась за победу в шоу с ведущим Даниэлем Салемом. Цибульская в этом же сезоне танцевала в паре с телеведущим Русланом Сеничкиным, а спустя год вышла на паркет с певцом Dzidzio.