Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2020
 
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Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец стал 11-м участником шоу "Танцы со звездами", премьера которого состоится на канале "1+1" осенью 2020 года.

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Танчинец передал эстафету "Холостяку" Мельнику
Танчинец передал эстафету "Холостяку" Мельнику
Фото: Sergii Tanchynets / Facebook

Лидер украинской группы  "БеZ обмежень" Сергей Танчинец принял вызов от экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива (Андрея Завгороднего), согласившись принять участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Танчинец передал эстафету главному герою пятого сезона шоу "Холостяк" (2015)  Сергею Мельнику. 

https://www.facebook.com/100002223394197/videos/3257140307703384/

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили десять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний). 

Украинский дизайнер Андре Тан стал единственным в истории нового сезона шоу, кто отказался от участия в проекте.

Теги: шоу-бизнес, Холостяк, Олег Винник, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, Позитив, Григорий Чапкис, Сергей Танчинец
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