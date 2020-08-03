Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец стал 11-м участником шоу "Танцы со звездами", премьера которого состоится на канале "1+1" осенью 2020 года.

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец принял вызов от экс-участника группы "Время и Стекло" Позитива (Андрея Завгороднего), согласившись принять участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Танчинец передал эстафету главному герою пятого сезона шоу "Холостяк" (2015) Сергею Мельнику.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили десять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович и экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).

Украинский дизайнер Андре Тан стал единственным в истории нового сезона шоу, кто отказался от участия в проекте.