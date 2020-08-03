Названо имя партнера аlyona alyona в шоу "Танцы со звездами"

Украинская рэп-исполнительница аlyona alyona выйдет на паркет в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в паре с хореографом Юрием Гуричем. Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.
Певица назвала выбор партнера своим везением.
"С таким партнером, как Юра, мы сможем зажигать на паркете", – заявила аlyona alyona в комментарии организаторам шоу.
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Подобається ця пара? Став Партнером Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) у новому сезоні #танціззірками став танцівник і хореограф Юрій Гурич (@gurych_yurii), який вперше братиме участь у шоу. Alyona Alyona розповіла, що вони з Юрієм планують неабияк запалити паркет: «Вважаю, що з партнером мені неабияк пощастило – він справжній професіонал. Скажу відверто – справжній виклик для мене брати участь у такому проекті, але я впевнена, що з таким партнером як Юрій, ми зможемо запалити паркет та здивувати глядачів!»
Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Ранее свое участие в проекте подтвердили девять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович.
alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.