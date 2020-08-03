Названо имя партнера аlyona alyona в шоу "Танцы со звездами"

Организаторы проекта "Танцы со звездами", который выходит на канале "1+1", объявили имя партнера украинской рэп-исполнительницы аlyona alyona.

аlyona alyona считает, что ей повезло с партнером по танцам Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-исполнительница аlyona alyona выйдет на паркет в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в паре с хореографом Юрием Гуричем. Об этом сообщается на странице шоу в Instagram.

Певица назвала выбор партнера своим везением.

"С таким партнером, как Юра, мы сможем зажигать на паркете", – заявила аlyona alyona в комментарии организаторам шоу.

Премьера первого сезона шоу "Танцы со звездами" состоялась в октябре 2006 года. Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Ранее свое участие в проекте подтвердили девять звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona и телеведущий Дмитрий Танкович.

alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.