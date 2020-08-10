Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"

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Ольга Фреймут (@freimutolia) приймає виклик від Арама Арзуманяна і вже цієї осені вийде на паркет #танціззірками Телеведуча завершує цьогорічний #танціззіркамиchallengе і тепер тобі відомі імена усіх зіркових учасників нового найтанцювальнішого сезону проекту. Цікаво, хто ж стане партнером Ольги Фреймут у шоу? Скоро розкажемо, слідкуй за нашими новинами