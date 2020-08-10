Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"

Украинская телеведущая Ольга Фреймут приняла вызов от 13-го участника шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Арама Арзуманяна, став 14-й участницей проекта. Об этом сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.
"Телеведущая завершает танцевальный челлендж, и теперь известны имена всех участников нового сезона", – говорится в заявлении.
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Ольга Фреймут (@freimutolia) приймає виклик від Арама Арзуманяна і вже цієї осені вийде на паркет #танціззірками Телеведуча завершує цьогорічний #танціззіркамиchallengе і тепер тобі відомі імена усіх зіркових учасників нового найтанцювальнішого сезону проекту. Цікаво, хто ж стане партнером Ольги Фреймут у шоу? Скоро розкажемо, слідкуй за нашими новинами
Ранее помимо Арзуманяна и Фреймут участие в проекте подтвердили 12 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец и "холостяк" Сергей Мельник.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.