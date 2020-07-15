"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, какими манерами должна владеть настоящая панна.
Телеведущая выделила пять пунктов, перечислив, чего настоящая панна неделает никогда.
"1. Не бегает за мужчиной, не пишет и не звонит первой. Но она легкая, как батист, радостная собеседница и кокетка. Панна не принимает приглашения на свидание с сегодня на завтра. У нее вечер занят, хотя на самом деле она останется дома и будет читать.
2. Не жалеет добрых слов. Она спросит у продавщицы фруктов возле дома, не жарко ли ей. И обратится к ней по имени. Она не будет беречь лучшую улыбку для дирекции, потому что начальству надо нравиться. Ей не жалко улыбаться всем одинаково.
3. Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами. Она знает синонимы к слову "умеренность", а также понимает, что в слове "кулинария" ударение на "А".
4. Не показывает неуверенность. Вместо фразы "Могу ли я попросить разрешения показать мне вон тот платок" или "Извините пожалуйста, но я бы хотела пересесть подальше от солнца", панна четко формулирует свои желания: "Дайте, пожалуйста, чепец" и "Я пересяду, потому что солнце слишком палящее".
5. Ровно держит спинку, даже если жизненные хлопоты ураганом сносят с ног", – написала телеведущая.
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Панна з манерами ніколи: * 1. Не бігає за чоловіком, не пише та не дзвонить першою. Але вона легка, мов батист, радісна співрозмовниця та кокетунка. Панна не прии * має запрошення на побаченння зі сьогодні на завтра. У неі * вечір заи * нятии * , хоча насправді вона залишиться вдома і читатиме. * 2. Не шкодує доброго слова. Вона запитає продавчиню фруктів біля дому, чи і * и * не спекотно. І звернеться до неі * по імені. Вона не буде берегти наи * кращу посмішку для дирекціі * , бо начальству треба подобатися. І * и * не шкода посміхатися всім однаково. * 3.Не називає вбиральню туалетом, а спіднє трусами. Вона знає синоніми до слова «поміркованість» а також розуміє, що «кулінарія» наголошується на «А». * 4. Не показує невпевненість. Замість фрази «чи можу я попросити дозволу показати мені он тои * очіпок», або «вибачте будь ласка, але я б хотіла пересісти подалі від сонця», панна чітко формулює своі * бажання: «даи * те, будь ласка, очіпок» та «я пересяду, бо сонце надто палюче». * 5. Рівно тримає спинку, навіть якщо життєві клопоти буревієм зносять з ніг. @contemporary_manners @snowdrop_publishing @maxmara_ukraine
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's