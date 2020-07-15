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15 июля, 2020
 
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"Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами". Фреймут рассказала, какой должна быть настоящая панна

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что настоящая панна не принимает приглашения на свидание с сегодня на завтра и не показывает неуверенность.

Фреймут: Ей не жалко улыбаться всем одинаково
Фреймут: Ей не жалко улыбаться всем одинаково
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, какими манерами должна владеть настоящая панна.

Телеведущая выделила пять пунктов, перечислив, чего настоящая панна неделает никогда.

"1. Не бегает за мужчиной, не пишет и не звонит первой. Но она легкая, как батист, радостная собеседница и кокетка. Панна не принимает приглашения на свидание с сегодня на завтра. У нее вечер занят, хотя на самом деле она останется дома и будет читать.

2. Не жалеет добрых слов. Она спросит у продавщицы фруктов возле дома, не жарко ли ей. И обратится к ней по имени. Она не будет беречь лучшую улыбку для дирекции, потому что начальству надо нравиться. Ей не жалко улыбаться всем одинаково.

3. Не называет уборную туалетом, а исподнее трусами. Она знает синонимы к слову "умеренность", а также понимает, что в слове "кулинария" ударение на "А".

4. Не показывает неуверенность. Вместо фразы "Могу ли я попросить разрешения показать мне вон тот платок" или "Извините пожалуйста, но я бы хотела пересесть подальше от солнца", панна четко формулирует свои желания: "Дайте, пожалуйста, чепец" и "Я пересяду, потому что солнце слишком палящее".

5. Ровно держит спинку, даже если жизненные хлопоты ураганом сносят с ног", – написала телеведущая.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's

Теги: Ольга Фреймут, этикет
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