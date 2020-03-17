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17 марта, 2020
 
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Фреймут снялась с книжками на голове

Украинская телеведущая Ольга Фреймут получила образование в Академии этикета в Великобритании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фреймут заявила, что отучилась в самом авторитетном вузе, обучающем этикету
Фреймут заявила, что отучилась в самом авторитетном вузе, обучающем этикету
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась с книжками на голове. Фото она опубликовала в Instagram.

"Друзья, рада поделиться новостью: я завершаю обучение в Академии этикета Debrett's. Компания, основанная в 1769 году, самая авторитетная polishing school в Великобритании", – написала Фреймут.

Она отметила, что получит диплом преподавателя.

На снимке вместе с Фреймут, также с книжками на голове, запечатлена ее наставница, Кейт Льюис.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Теги: Ольга Фреймут
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