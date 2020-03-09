"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, что считает более важными хорошие манеры, чем материальное состояние и благородное происхождение.
"Вот мои секреты, как покорить мгновенно:
1. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к собравшимся спиной.
2. Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: никакой покоцанной обуви, грязных волос под беретик или покусанной ручки (а вдруг никто не заметит – обязательно заметит!).
3. Лицо расслабляю: взгляд уверенный, губы приоткрыты, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства – они всегда искусственные.
4. Когда сажусь, на перильца руки не кладу – это сразу расслабляет, и я начинаю горбиться.
5. Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
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Я вірю в манери та освіту більше, аніж в статки та благородне походження. Ось мої секрети, як покорити вмить: 1. Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною. 2. Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі : ніякого покоцаного взуття, брудного волосся під беретиком, чи покусаної ручки ( а раптом ніхто не помітить - обов’язково помітить!). 3. Лице розслабляю - погляд впевнений, уста привідкриті, посмішка Джоконди. Уникаю широких посмішок у перші секунди знайомства - вони завжди штучні. 4. Коли сідаю, на перильця руки не кладу - це одразу розслабляє і я починаю горбитися. 5. Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім’я та прізвище співрозмовника. Обіймаю кожного і бажаю успіху * #етикетзфреймут
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".