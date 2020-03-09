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09 марта, 2020
 
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"Улыбка Джоконды". Фреймут рассказала, как покорить человека мгновенно

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о своих имиджевых правилах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фреймут: Одеждой даю знать, кто я
Фреймут: Одеждой даю знать, кто я
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, что считает более важными хорошие манеры, чем материальное состояние и благородное происхождение.

"Вот мои секреты, как покорить мгновенно:
1. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к собравшимся спиной.
2. Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: никакой покоцанной обуви, грязных волос под беретик или покусанной ручки (а вдруг никто не заметит – обязательно заметит!).
3. Лицо расслабляю: взгляд уверенный, губы приоткрыты, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства – они всегда искусственные.
4. Когда сажусь, на перильца руки не кладу – это сразу расслабляет, и я начинаю горбиться.
5. Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилию собеседника", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Теги: Ольга Фреймут
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