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19 декабря, 2019
 
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Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан посвятил пост 20-летию программы "Подъем", которую вел с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут.

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Педан: Пост называется "вспомнил, как были молодыми"
Педан: Пост называется "вспомнил, как были молодыми"
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан разместил в Instagram совместное архивное фото со своими коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут.

"Подъем". Друзья, в этом году программе 20 лет. Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах, чувствую себя седым. Маша Ефросинина, Юра Горбунов, я вырос на ваших программах, вы были первыми. Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011-го мы провели крайний эфир. Пост называется "вспомнил, как были молодыми", – написал он.

"Подъем" – утренняя развлекательная программа "Нового канала". Она выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го.

Теги: Ольга Фреймут, Сергей Притула, Александр Педан
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