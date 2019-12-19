Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан разместил в Instagram совместное архивное фото со своими коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут.
"Подъем". Друзья, в этом году программе 20 лет. Когда сейчас ко мне подходят девушки с колясками и говорят, что они выросли на моих программах, чувствую себя седым. Маша Ефросинина, Юра Горбунов, я вырос на ваших программах, вы были первыми. Наша бешеная троица пришла в 2008 году, а 27 мая 2011-го мы провели крайний эфир. Пост называется "вспомнил, как были молодыми", – написал он.
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Підйом * Друзі в цьому році програмі 20 років * Коли зараз до мене підходять дівчата з колясками і кажуть, що вони виросли на моїх програмах - відчуваю себе сивим * @mashaefrosinina та @gorbunovyuriy я виріс на ваших програмах, ви були першими * Наша скажена трійця прийшла у 2008 році, а 27 травня 2011 року провели крайній ефір * Пост називається «Згадав як були молодими» * @siriy_ua @freimutolia
"Подъем" – утренняя развлекательная программа "Нового канала". Она выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го.