Фреймут показала, как правильно есть суп

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в ресторане сняла короткий мастер-класс по этикету.

Фреймут обнародовала пост с хештегом "этикет с Фреймут" Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как правильно есть суп.

"Суп набираем не к себе, а от себя. На ложечку не дуем. Едим не из носика ложки, а сбоку", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".