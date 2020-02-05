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05 февраля, 2020
 
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Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки

Украинская телеведущая Ольга Фреймут дала короткий мастер-класс по этикету.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фреймут: Как держать чашку с кофе, а как с чаем?
Фреймут: Как держать чашку с кофе, а как с чаем? 
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как правильно держать чайную и кофейную чашки. Видео она разместила в  Instagram.

"Как держать чашку с кофе, а как с чаем? Чашечку с чаем держим за ушко, пальцы вдоль ушка. Кофейную – это касается и высоких чашек – держим так, как на видео", – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале". "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Теги: Ольга Фреймут
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