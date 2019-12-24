Фреймут показала снимки с мамой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила свою маму, Аллу Фреймут, с днем рождения.

Фреймут: Мама – мое вдохновение, доказательство того, что нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой, Аллой Фреймут.



"Мама – мое вдохновение, доказательство того, что нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко. Она всегда сияет, голубые глаза переполнены теплом, у нее много друзей и тех, кому она помогает... Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь полезным опытом. Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения!" – написала телеведущая 22 декабря.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы. По отцу телеведущая – Конык.



Алла Фреймут – мастер спорта по плаванию.