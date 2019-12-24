Фреймут показала снимки с мамой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой, Аллой Фреймут.
"Мама – мое вдохновение, доказательство того, что нет ничего невозможного и мечтать нужно высоко. Она всегда сияет, голубые глаза переполнены теплом, у нее много друзей и тех, кому она помогает... Мамочка, ты всегда на моей стороне, даже когда я не права, а судьбоносные ошибки ты называешь полезным опытом. Будь счастливой и здоровой, ведь ты источник моей силы и уверенности. С днем рождения!" – написала телеведущая 22 декабря.
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Мама - моє натхнення, доказ того, що немає нічого неможливого і мріяти потрібно високо. Вона завжди сяє, блакитні очі переповнені теплом, у неї багато друзів і тих, кому вона допомагає... Мамочка , ти завжди на моєму боці, навіть, коли я не права; а доленосні помилки ти називаєш «корисним досвідом». Будь щасливою і здоровою, адже ти джерело моєї сили і впевненості. З Днем народження!
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы. По отцу телеведущая – Конык.
Алла Фреймут – мастер спорта по плаванию.