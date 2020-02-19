Фреймут рассказала, как нужно носить очки

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как правильно носить очки.
"Как носить очки? Если не на носу, то только в футляре или чехле", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
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Як носити окуляри? Якщо не на носі, то лише у футлярі або чохлі. #етикетзфреймут
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".