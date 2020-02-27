Фреймут рассказала, как нужно использовать соломинку для коктейлей

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что пить из соломинки для коктейлей – дурной тон.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что пить через соломинку (трубочку) по этикету нельзя. Видео она разместила в Instagram.

"Пить кофе или чай из трубочек – дурной тон. Их используем только для коктейлей, чтобы перемешать напиток", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Она отметила, что трубочки можно использовать для коктейлей, но только с целью размешать напиток.

Об истории соломинки для коктейля можно узнать ЗДЕСЬ.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".