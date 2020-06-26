"Это шикарно", "Оля старая, как мой айфон". Фото Фреймут на полу комментируют в Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут позировала лежа на полу в темной комнате.

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram снимки, сделанные после занятий спортом.

Фреймут позировала лежа на полу в темной комнате, рассматривая свои руки в луче света.

"После тренировок", – написала она.

"Очень красиво", – отметила leshchenkoivanna.

"Это шикарно", – написала freimuteam.

"Оля старая, как мой айфон", – прокомментировал roman_terletsky.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Після тренувань * Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 25 Июн 2020 в 5:05 PDT

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.