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29 мая, 2020
 
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Ефросинина о Фреймут: Мне не интересно с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть

Украинская телеведущая Маша Ефросинина высказала свое отношение к коллеге, ведущей Ольге Фреймут.

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Ефросинина и Фреймут были ведущими утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале"
Ефросинина и Фреймут были ведущими утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале"
Фото: Masha Efrosinina / Facebook

Украинская телеведущая Маша Ефросинина считает, что ее коллега, ведущая Ольга Фреймут, не готова откровенно отвечать на вопросы. Об этом она рассказала Рамине Эсхакзай в эфире передачи, которая выходит на YouTube-канале "Ходят слухи"

Обсуждая с Ефросининой героев ее передачи "Экзамен", которая выходит на YouTube-канале телеведущей, Эсхакзай спросила, почему она не приглашает на интервью Фреймут, с которой у них много общего – обе работали на "Новом канале" ведущими передачи "Подьем". 

"Мне не интересно разговаривать с человеком, который никогда не покажет свою подлинную суть в эфире", – ответила Ефросинина.

ВИДЕО
Видео: Ходят слухи / YouTube

Участники авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен", которая выходит на ее YouTube-канале, отвечают на заранее подготовленные вопросы, вытягивая их наугад из стопки сердец. Первым участником "Экзамена" стала украинский фотограф Соня Плакидюк.

Ранее Ефросинина говорила, что певица Тина Кароль отказывает ей в интервью. Ведущая также расскзала, что певица Оля Полякова отменила заранее согласованное интервью в последний момент.

Телеведущая Ольга Фреймут вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Теги: Украина, телеведущая, Ольга Фреймут, Маша Ефросинина
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