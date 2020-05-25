"Все проверила и под столом, и за плитой". Хименес-Браво пригласил Фреймут к себе домой

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво назвал появление телеведущей Ольги Фреймут в своем доме "экзаменом жизни".

Хименес-Браво с 2011 года занимает место судьи на проекте "МастерШеф" на канале СТБ Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво в Instagram анонсировал новый выпуск авторской кулинарной передачи, гостьей которого стала телеведущая Ольга Фреймут.

Съемки передачи проходили на домашней кухне у Хименеса-Браво. По словам шеф-повара, визит Фреймут к нему домой стал "экзаменом его жизни".

"Она была и в шкафах, и в холодильнике, все проверила и под столом, и за плитой", – признался Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".