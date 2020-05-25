"Все проверила и под столом, и за плитой". Хименес-Браво пригласил Фреймут к себе домой

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво в Instagram анонсировал новый выпуск авторской кулинарной передачи, гостьей которого стала телеведущая Ольга Фреймут.
Съемки передачи проходили на домашней кухне у Хименеса-Браво. По словам шеф-повара, визит Фреймут к нему домой стал "экзаменом его жизни".
"Она была и в шкафах, и в холодильнике, все проверила и под столом, и за плитой", – признался Хименес-Браво.
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Це був насправді іспит мого життя! Ольга Фреи * мут @freimutolia на моі * и * домашніи * кухні! Вона була і у шафах, і у холодильнику, все перевірила і під столом і за плитою! Як вважаєте, я прои * шов тест головного Ревізора краі * ни? Відповідь ви побачите на моєму каналі в YouTube. Підписуи * тесь (лінк у шапці профілю) і вмикаи * те повідомлення, щоб бути першим і побачити всі ексклюзивні відео!
Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".