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25 мая, 2020
 
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"Все проверила и под столом, и за плитой". Хименес-Браво пригласил Фреймут к себе домой

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво назвал появление телеведущей Ольги Фреймут в своем доме "экзаменом жизни".

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Хименес-Браво с 2011 года занимает место судьи на проекте "МастерШеф" на канале СТБ
Хименес-Браво с 2011 года занимает место судьи на проекте "МастерШеф" на канале СТБ
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво в Instagram анонсировал новый выпуск авторской кулинарной передачи, гостьей которого стала телеведущая Ольга Фреймут. 

Съемки передачи проходили на домашней кухне у Хименеса-Браво. По словам шеф-повара, визит Фреймут к нему домой стал "экзаменом его жизни".

"Она была и в шкафах, и в холодильнике, все проверила и под столом, и за плитой", – признался Хименес-Браво. 

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Теги: Украина, телеведущая, Ольга Фреймут, Эктор Хименес-Браво, МастерШеф
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