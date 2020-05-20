"Подарю дочери альбом с фотографиями цветочков и зелья". Фреймут показала младшую дочь и ее подарки

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram подборку фото букетов, которые получила в подарок от своей двухлетней дочери Евдокии. На первом снимке запечатлена сама девочка.
"Даже дождь не остановил Евдокию нарвать мне букетик. Я каждый с любовью фотографирую и храню в отдельной коллекции телефона. Когда-нибудь подарю дочери альбом с фотографиями этих цветочков и зелья. А вы храните воспоминания детства своих малышей?" – написала она.
У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – телепродюсер Владимир Локотко.
Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года.
Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла.