"Крутая пара". Хименес-Браво обнародовал фото завтрака в компании с коллегой-судьей

Украинский телеведущий колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился снимком, на котором запечатлен с коллегой, судьей проекта "МастерШеф" на канале СТБ Елизаветой Глинской в домашней обстановке во время завтрака. Поклонники подозревают, что снимок был сделан во время съемок передачи.

Хименес-Браво девять лет работает судьей на проекте "МастерШеф" Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен с коллегой-судьей Елизаветой Глинской.

На снимке Глинская позирует в кадре в банном халате белого цвета, с полотенцем на голове.

"Доброе утро. У нас шоколадный чизкейк и кофе с молоком", – подписал публикацию Хименес-Браво.

"У вас утро начинается вместе? Я что-то пропустила?" – с удивлением отреагировали на снимок подписчики.

"Нужны кому-то те кофе и чизкейк, всем интересно, просыпаетесь ли вы вместе?" – пишут фолловеры.

"Крутая пара", – считают многие.

"Вы с ума посходили? Они прикалываются", – комментируют снимок поклонники Хименеса-Браво.

"Да, если бы не микрофон на рубашке", – отметили подписчики.

48-летний Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

Шеф-повар скрывает свою личную жизнь от поклонников, сохраняя интригу. По словам Хименеса-Браво, ему важно, чтобы девушка ухаживала за собой. "Для меня важно, чтобы человек мог поддержать беседу. Это ужасно, когда после 15 минут общения мне становится скучно. Вес, грудь и талия уходят на второй план, когда я вижу блестящий интеллект", – признался телеведущий.

Елизавета Глинская – экс-участница, победительница и судья проекта "МастерШеф".