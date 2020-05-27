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27 мая, 2020
 
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"Отрезаем специальными ножницами". Фреймут показала, как правильно есть виноград

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что поданный во фруктовнице виноград нельзя отщипывать.

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Фреймут: Как правильно есть виноград из фруктовницы?
Фреймут: Как правильно есть виноград из фруктовницы?
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как, согласно этикету, следует есть виноград, поданный в общей фруктовнице.

"Как правильно есть виноград из фруктовницы: отщипывать по ягодке? Нет. Отрезаем веточку специальными ножницами, а затем берем себе на тарелку. Или отламываем веточку – и едим", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, шоу, Ревизор, фрукты, этикет, виноград
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