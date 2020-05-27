"Отрезаем специальными ножницами". Фреймут показала, как правильно есть виноград

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что поданный во фруктовнице виноград нельзя отщипывать.

Фреймут: Как правильно есть виноград из фруктовницы? Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как, согласно этикету, следует есть виноград, поданный в общей фруктовнице.

"Как правильно есть виноград из фруктовницы: отщипывать по ягодке? Нет. Отрезаем веточку специальными ножницами, а затем берем себе на тарелку. Или отламываем веточку – и едим", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.