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10 июня, 2020
 
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"Олиного мужа жалко", "Его футболка делает глазам больно". Внешний вид мужа Фреймут обсудили в Instagram

Подписчики микроблога украинской телеведущей Ольги Фреймут раскритиковали одежду ее супруга, генерального продюсера "Нового канала" Владимира Локотко.

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Фреймут показала супруга
Фреймут показала супруга
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram совместное фото с супругом, генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко.

"Поздравляем вас с праздником Троицы!" – написала она 7 июня.

На снимке Локотко запечатлен в полосатой футболке с дырками на груди.

"У него там дырка на футболке", – отметил crazy_bodya.

"Почему-то мне Олиного мужа жалко, он, видно, добрый такой и спокойный", – прокомментировала lianatalev.

"Футболка, конечно, делает моим глазам больно", – написала zzzzirqa.

"Как это у такого знатока этикета муж в помятой футболке?" – спросила anna_dats.

У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – Локотко.

Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Старшую дочь Злату Фреймут родила от британца Нила Митчелла.

Теги: Ольга Фреймут, Владимир Локотко
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