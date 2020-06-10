"Олиного мужа жалко", "Его футболка делает глазам больно". Внешний вид мужа Фреймут обсудили в Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram совместное фото с супругом, генеральным продюсером "Нового канала" Владимиром Локотко.
"Поздравляем вас с праздником Троицы!" – написала она 7 июня.
На снимке Локотко запечатлен в полосатой футболке с дырками на груди.
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"У него там дырка на футболке", – отметил crazy_bodya.
"Почему-то мне Олиного мужа жалко, он, видно, добрый такой и спокойный", – прокомментировала lianatalev.
"Футболка, конечно, делает моим глазам больно", – написала zzzzirqa.
"Как это у такого знатока этикета муж в помятой футболке?" – спросила anna_dats.
У Ольги Фреймут трое детей, отец двоих из них – Локотко.
Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Старшую дочь Злату Фреймут родила от британца Нила Митчелла.