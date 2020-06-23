"Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости". Фреймут высказалась о своем возрасте

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как ее ровесницы воспринимают свои тела, и назвала преимущества возраста.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как ощущает себя в 38 лет.

"Юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста. Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости. На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не наступят сумерки. Но когда тебе 38, ты, наконец, увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".



В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.