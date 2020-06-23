"Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости". Фреймут высказалась о своем возрасте

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как ощущает себя в 38 лет.
"Юбка до пят больше не добавляет загадочности, а скорее возраста. Люди делают комплименты твоей дочери. А потом уже и тебе из вежливости. На вечеринках у бассейна твои ровесницы в сарафанах, а не в купальниках. А те, которые смелые и зашли в воду, выше плеч не поднимаются. Или сидят в воде, пока не наступят сумерки. Но когда тебе 38, ты, наконец, увлекаешься собой, знаешь, чего хочешь. Ты видишь, как с годами выросла в своих глазах. И ты собой наконец гордишься", – написала она.
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Коли тобі 38: - Спідниця до п’ят більше не додає загадковості, а радше віку. * - Люди роблять компліменти твоїй дочці. А потім вже й тобі з ввічливості. * - На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливіші і зайшли у воду, вище плечей не підіймаються. Або сидять у воді, поки не засмеркається. * Але, коли тобі 38 - ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш. * Ти бачиш, як з роками зросла в своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.