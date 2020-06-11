Фреймут показала Хименесу-Браво, как правильно есть мидии

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отметила, что судья шоу "Мастер-шеф" на канале СТБ, повар Эктор Хименес-Браво неправильно ест мидии.

Фреймут: Есть "сложная пища", которую нужно есть по определенным правилам Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как, правильно есть мидии. Ролик она сняла при участии судьи шоу "Мастер-шеф" на канале СТБ, повара Эктора Хименеса-Браво, отметив, что он неправильно ест мидии.

"Есть "сложная пища", которую нужно есть по определенным правилам. Как есть мидии по этикету? Берем пустую раковину от мидий, делаем из нее щипцы. Далее вытаскиваем этим "прибором" мясо мидий. Если есть соус, едим его суповой ложкой", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.