"От концов к середине". Фреймут показала, как правильно есть кукурузу

Украинская телеведущая Ольга Фреймут перед камерой поела кукурузу, чтобы продемонстрировать, как это делать согласно этикету.

Фреймут: Летний этикет. Как есть кукурузу? Можно ножом и вилкой, но рискованно попасть в соседа Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как, правильно есть кукурузу. Для этого она использовала специальные приспособления.

"Летний этикет. Как есть кукурузу? Можно ножом и вилкой, но рискованно попасть в соседа. Лучше взять кукурузу специальными холдерами. Едим от концов к середине", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.