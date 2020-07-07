"Секси". Фреймут снялась без бюстгальтера

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram черно-белое фото.
Телеведущая запечатлена лежащей на полу в черном брючном костюме, жакет которого расстегнут, а под ним видна голая грудь. Фреймут позировала без бюстгальтера.
"Старомодное фото на пленку", – написала Фреймут.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики прокомментировали снимок.
"Секси", – написал sashatkachenko682.
"Вау! Неожиданно!" – отметила aleksandrapushinababenko.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's