"Секси". Фреймут снялась без бюстгальтера

Украинская телеведущая Ольга Фреймут позировала лежа на полу в жакете, надетом на голое тело.

38-летняя украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram черно-белое фото.

Телеведущая запечатлена лежащей на полу в черном брючном костюме, жакет которого расстегнут, а под ним видна голая грудь. Фреймут позировала без бюстгальтера.

"Старомодное фото на пленку", – написала Фреймут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Старомодне фото на плівку. @ianatokarchuk @chloe Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 6 Июл 2020 в 6:04 PDT

Подписчики прокомментировали снимок.

"Секси", – написал sashatkachenko682.

"Вау! Неожиданно!" – отметила aleksandrapushinababenko.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's