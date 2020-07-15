Этикет с Фреймут. Телеведущая рассказала, что делать с постелью в гостях

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, что должен сделать с постелью человек, если он спал в гостях. Она перед камерой сняла наволочку и простыню.
"Что делать с постелью, если вы ночевали в гостях? Застелить постель? Нет. Постельное белье нужно после себя снять и отнести в стирку", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.