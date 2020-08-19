"Глазами дочка копия мамы, а сын точнейшая копия папы". Фреймут повела в школу детей от продюсера украинского канала

Младшие дети украинской телеведущей Ольги Фреймут от генерального продюсера "Нового канала" Владимира Локотко пошли в школу.

Фреймут: Первый день школы Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут разместила в Instagram совместное фото с детьми Евдокией и Валерием, сделанное перед одной из частных школ Киева.

"Первый день школы. Евдокия впервые пошла в [школу] с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы – дочь побежала к учителю с большой радостью. Госпожа Лаура даже за ней не успевала", – написала Фреймут.

"Глазами дочка копия мамы, а сын ну просто точнейшая копия папы..." – написала подписчица diana_._gv.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. У нее трое детей, отец двоих из них – Евдокии и Валерия – генеральный продюсер "Нового канала" Локотко, муж телеведущей.

Дочь Евдокию она родила 28 июня 2017 года. Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Старшую дочь Злату Фреймут родила от британца Нила Митчелла.