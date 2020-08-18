"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как по этикету правильно выходить из автомобиля.
"Как элегантно выйти из машины? Приближаемся как можно ближе к двери. Открываем для себя сами или ждем, пока нам ее откроют. Колени и носки должны плотно прилегать друг к другу (чтобы не продемонстрировать невольно что-то сокровенное). Следующее – ставим две ступни одновременно на землю. Затем высовываем головушку и выталкиваем попку. Это выход из машины для барышень", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".
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Як елегантно вии * ти з машини? Наближаємося якомога ближче до двереи * . Відчиняємо собі самі, або чекаємо, поки нам і * х відчинять. Коліна та носочки мають щільно прилягати один до одного ( щоб не продемонструвати мимоволі щось сокровенне); наступне - ставимо дві ступні одночасно на землю. Потім висовуємо голівоньку та виштовхаємо сіднички * . Це вихід з машини для панянок. Написати, як за етикетом виходити з автівки чоловікам?
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.
Телеведущая стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".