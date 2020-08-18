"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, в каком положении должно быть тело во время выхода их машины.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как по этикету правильно выходить из автомобиля.

"Как элегантно выйти из машины? Приближаемся как можно ближе к двери. Открываем для себя сами или ждем, пока нам ее откроют. Колени и носки должны плотно прилегать друг к другу (чтобы не продемонстрировать невольно что-то сокровенное). Следующее – ставим две ступни одновременно на землю. Затем высовываем головушку и выталкиваем попку. Это выход из машины для барышень", – объяснила она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Телеведущая стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".