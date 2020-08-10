Фреймут: Неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", рассказала, почему решила выйти на паркет вопреки скромным, по ее словам, хореографическим данным.

Фреймут: Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня муж и дети. Настоящей. Фото: freimutolia / instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", украинская телеведущая Ольга Фреймут считает, что обладает скромными хореографическими данными. Об этом она рассказала в интервью Viva.ua.

По словам Фреймут, если она сможет танцевать, то она сможет все.

"В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре", – объяснила свое решение ведущая.

Фреймут призналась, что решившись на участие в проекте, она таким образом хотела по-новому открыться перед своими поклонниками.

Помимо Фреймут, участие в шоу примут еще 13 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник и актер Арам Арзуманян.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.