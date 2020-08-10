"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1", призналась, что начала испытывать любовь к танцам.

Каминская будет танцевать на проекте в паре с Дикусаром Фото:babaslavka / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим партнером по проекту, хореографом Дмитрием Дикусаром.

"Начинаю влюбляться. В танцы", – подписала она снимок.

Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится на канале "1+1" осенью 2020 года. В проекте примут участие 14 пар.

Судьями танцевального шоу стали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Каминская будет участвовать в шоу во второй раз – в 2018 году певица уже была заявлена среди участниц шоу, но из-за травмы спины, полученной на репетиции, не смогла выйти на паркет во время первого эфира.

После отсутствия на втором эфире Каминская покинула проект вместе со своим партнером, хореографом Игорем Кузьменко.