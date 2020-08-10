"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим партнером по проекту, хореографом Дмитрием Дикусаром.
"Начинаю влюбляться. В танцы", – подписала она снимок.
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Начинаю влюбляться... В танцы Какой первый танец ждёте от нашей пары?
Премьера шоу "Танцы со звездами" состоится на канале "1+1" осенью 2020 года. В проекте примут участие 14 пар.
Судьями танцевального шоу стали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Каминская будет участвовать в шоу во второй раз – в 2018 году певица уже была заявлена среди участниц шоу, но из-за травмы спины, полученной на репетиции, не смогла выйти на паркет во время первого эфира.
После отсутствия на втором эфире Каминская покинула проект вместе со своим партнером, хореографом Игорем Кузьменко.