"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней

Партнер участницы шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" певицы Славы Каминской хореограф Дмитрий Дикусар на своей странице в Instagram заявил, что накануне премьеры нового сезона волнуется так же, как волновался во время участия в предыдущем сезоне шоу.
"Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой пути и сделал нас танцевальной парой. Для меня это волнительно. Так же, как волнительно это было, когда судьба решила пересечь наши пути с прекрасной Викторией Булитко. Тогда я шагнул в неизвестность. Сейчас делаю шаг в ту самую неизвестность, но с небольшой разницей – теперь я чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня", – признался хореограф.
Дикусар подчеркнул, что в этот раз будет танцевать для своих поклонников и близких людей.
"Я благодарю тебя, неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко, за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. И я благодарю тебя, огненная бестия Слава Каминская, за то, что доверилась мне!" – резюмировал Дикусар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну, что дорогие... Да начнётся это путешествие!!! Благословите нас и поверьте в нас! Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой @babaslavka пути и сделал нас танцевальной парой нового сезона “Танці з зірками» 7. Для меня это, в очередной раз, волнительно. Так же, как волнительно это было, когда она решила пересечь наши пути с прекрасной Викторией @bulitka . Тогда я доверился судьбе и шагнул смело в неизвестность. Сейчас, с тем же ощущением, я благодарю судьбу и с улыбкой делаю шаг в ту самую неизвестность. Но, с небольшой разницей... Сейчас я чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня, наверное, больше, чем я сам. Просто знайте, что я буду танцевать для вас и своих близких, в первую очередь! Ведь, для себя я танцую каждый день... P.S. Я благодарю тебя неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. Без твоей светлой, чистой и неиссякаемой энергии у меня бы ничего не вышло. И я благодарю тебя, огненная бестия, @babaslavka , за то, что доверилась мне! #танціззірками @tanci1plus1 @neangely.official @1plus1.video
Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" Дикусар и Булитко заняли третье место, вторыми стали гимнастка Анна Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров. Пообедителями проекта являются актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот.