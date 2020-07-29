"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней

По словам хореографа Дмитрия Дикусара, он благодарен своей нынешней партнерше по шоу "Танцы со звездами" Славе Каминской за доверие, а актрисе Виктории Булитко, с которой танцевал в прошлом сезоне, – за то, что помогла вернуть любовь зрителей.

Дикусар: Чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня Фото: dikusar_dmitriy / Instagram

Партнер участницы шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" певицы Славы Каминской хореограф Дмитрий Дикусар на своей странице в Instagram заявил, что накануне премьеры нового сезона волнуется так же, как волновался во время участия в предыдущем сезоне шоу.

"Жребий судьбы решил пересечь наши со Славой пути и сделал нас танцевальной парой. Для меня это волнительно. Так же, как волнительно это было, когда судьба решила пересечь наши пути с прекрасной Викторией Булитко. Тогда я шагнул в неизвестность. Сейчас делаю шаг в ту самую неизвестность, но с небольшой разницей – теперь я чувствую, что со мной рядом тысячи вас, которые верят в меня", – признался хореограф.

Дикусар подчеркнул, что в этот раз будет танцевать для своих поклонников и близких людей.

"Я благодарю тебя, неподражаемая и неудержимая Виктория Булитко, за танцы, которые вернули мне любовь зрителей. И я благодарю тебя, огненная бестия Слава Каминская, за то, что доверилась мне!" – резюмировал Дикусар.

Премьера нового сезона танцевального проекта запланирована на осень 2020 года.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" Дикусар и Булитко заняли третье место, вторыми стали гимнастка Анна Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров. Пообедителями проекта являются актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот.