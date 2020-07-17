Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2020
 
Новости

Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото

Хореограф Алена Шоптенко разместила в сети фото, на котором запечатлена с бывшим мужем и партнером по танцам Дмитрием Дикусаром. Пара появилась вместе на праздничной церемонии в честь 15-летия передачи "Світське життя".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко развелась с Дикусаром в 2016 году
Шоптенко развелась с Дикусаром в 2016 году
Фото: Shoptenko Alena / Facebook

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное на праздновании 15-летия передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1". 

На фото Шоптенко запечатлена в компании своего экс-супруга и партнера по танцам Дмитрия Дикусара. Танцовщица в шутку назвала публикацию снимка с бывшим мужем шоковым контентом. 

Дикусар и Шоптенко прожили в браке с 2013-го по 2016-й год.

Фото: Shoptenko Alena / Facebook
Фото: Shoptenko Alena / Facebook

"Так произошло у нас с Димой, и мы больше не вместе. Спасибо, что переживаете. И большое спасибо, что не переживаете", – написала Шоптенко четыре года назад.

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын Иван.

Фото: alena_shoptenko / Instagram
Шоптенко и Иванов. Фото: alena_shoptenko / Instagram

Теги: Украина, Дмитрий Дикусар, Алена Шоптенко, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины? Главное
  Кто такой Кирилл Шевченко, возглавивший Нацбанк Украины? Главное
Наталия ДВАЛИ
Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве
Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве
Елена ПОСКАННАЯ
  Российский оппозиционер Жуков: С "моей" фотографией Собянин пошел к Путину. Он сказал в сторону силовиков: "Работнички, бл...дь!"
  Российский оппозиционер Жуков: С "моей" фотографией Собянин пошел к Путину. Он сказал в сторону силовиков: "Работнички, бл...дь!"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
  Жара, фокусы и иллюзионисты. "Антитела" сняли в пустыне метафоричный клип
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS