Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото

Хореограф Алена Шоптенко разместила в сети фото, на котором запечатлена с бывшим мужем и партнером по танцам Дмитрием Дикусаром. Пара появилась вместе на праздничной церемонии в честь 15-летия передачи "Світське життя".

Шоптенко развелась с Дикусаром в 2016 году Фото: Shoptenko Alena / Facebook

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное на праздновании 15-летия передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

На фото Шоптенко запечатлена в компании своего экс-супруга и партнера по танцам Дмитрия Дикусара. Танцовщица в шутку назвала публикацию снимка с бывшим мужем шоковым контентом.

Дикусар и Шоптенко прожили в браке с 2013-го по 2016-й год.

Фото: Shoptenko Alena / Facebook

"Так произошло у нас с Димой, и мы больше не вместе. Спасибо, что переживаете. И большое спасибо, что не переживаете", – написала Шоптенко четыре года назад.

В октябре 2016-го танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 года у пары родился сын Иван.