"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, если бы она не уехала отдыхать в одиночестве, "кто-то мог бы пострадать".

Шоптенко: Ну как-то так я отдохнула Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха в одиночестве – танцовщица отправилась в отпуск без мужа и сына.

Шоптенко подчеркнула, что была вынуждена взять паузу из-за сильной усталости.

По словам Шоптенко, она поставила супруга Алексея Иванова перед фактом, что "для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдет в себя⁣".

Хореограф призналась, что вдали от семьи каждые полчаса звонила мужу, чтобы узнать, все ли в порядке с сыном, а спустя три дня и вовсе захотела вернуться домой.

Она также сообщила, что, вернувшись домой, начала планировать отдых для всей семьи.

"Ну как-то так я отдохнула", – подытожила Шоптенко.

Ранее Шоптенко была уверена, что ей не удастся отдохнуть нынешним летом. "Чувствую, единственный отпуск, который мне светит этим летом, – отпуск в пробках!" – утверждала она.

Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.