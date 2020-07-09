"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в купальнике во время отдыха в одиночестве – танцовщица отправилась в отпуск без мужа и сына.
Шоптенко подчеркнула, что была вынуждена взять паузу из-за сильной усталости.
По словам Шоптенко, она поставила супруга Алексея Иванова перед фактом, что "для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдет в себя".
Хореограф призналась, что вдали от семьи каждые полчаса звонила мужу, чтобы узнать, все ли в порядке с сыном, а спустя три дня и вовсе захотела вернуться домой.
Она также сообщила, что, вернувшись домой, начала планировать отдых для всей семьи.
"Ну как-то так я отдохнула", – подытожила Шоптенко.
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#маменужноотдохнуть * * И так, последовательность действий, когда мама очень устала и понимает, что если не отдохнуть, то кто-то может пострадать * 1. Прийти к мужу и заявить, что для всех будет лучше, если мама на несколько дней уйдёт в себя * ; 2. Быстро собрать вещи и уехать, чтоб ничто «случайно» не отвлекло и не оставило ещё на день * ; 3. По приезду выдохнуть, расслабиться, но каждые 30 минут звонить и узнавать все ли в порядке с ребёнком * ; 4. На 3-ий день думать под каким предлогом уехать домой * 5. По возвращению домой, жалеть, что как-то мало отдохнула и быстренько планировать отдых всей семьей * * Ну как-то так я отдохнула.
Ранее Шоптенко была уверена, что ей не удастся отдохнуть нынешним летом. "Чувствую, единственный отпуск, который мне светит этим летом, – отпуск в пробках!" – утверждала она.
Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.