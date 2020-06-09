"Мой любимый великан". Шоптенко опубликовала фото с двухлетним сыном

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим сыном Алексеем – 9 июня ему исполнилось два года.
"Два года! С днем рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день", – написала она.
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2 года! С днём рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день!
Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж – Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.