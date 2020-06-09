Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
09 июня, 2020
 
Новости

"Мой любимый великан". Шоптенко опубликовала фото с двухлетним сыном

Сыну украинского хореографа Алены Шоптенко Алексею 9 июня исполнилось два года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шоптенко родила сына два года назад
Шоптенко родила сына два года назад
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим сыном Алексеем – 9 июня ему исполнилось два года. 

"Два года! С днем рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день", – написала она. 

Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж – Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.

Теги: Украина, Алена Шоптенко, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
  Рыбчинский: Я так ненавижу войну... Меня восхищают финны, которые выиграли войну в 1939-м
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS