"Мой любимый великан". Шоптенко опубликовала фото с двухлетним сыном

Сыну украинского хореографа Алены Шоптенко Алексею 9 июня исполнилось два года.

Шоптенко родила сына два года назад Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим сыном Алексеем – 9 июня ему исполнилось два года.

"Два года! С днем рождения, мой любимый великан! Спасибо тебе за каждый наш день", – написала она.

Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж – Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.