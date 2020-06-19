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19 июня, 2020
 
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Шоптенко с сарказмом высказалась о летнем отпуске

Хореограф Алена Шоптенко опасается, что ей предстоит провести отпуск не там, где хотелось бы.

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Шоптенко: Отпуск, который мне светит летом отпуск в пробках
Шоптенко: Отпуск, который мне светит летом  – отпуск в пробках
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram поделилась селфи-фото, сделанным в салоне авто. 

По словам Шоптенко, она застряла в автомобильной пробке.

"Чувствую, единственный отпуск, который мне светит этим летом, – отпуск в пробках!" – с сарказмом подписала снимок танцовщица. 

Алена Шоптенко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года. Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В 2019 году Шоптенко участвовала в проекте "Танцы со звездами" в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко.

Теги: Алена Шоптенко, Танцы со звездами, хореограф
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