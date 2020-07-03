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03 июля, 2020
 
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"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, расшифровывая слова своего двухлетнего сына Алексея, она смело может назвать себя полиглотом.

Шоптенко учится понимать речь двухлетнего сына
Шоптенко учится понимать речь двухлетнего сына
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена вместе со своим двухлетним сыном Алексеем во время игры на кухне.

"Каня, нюня, дуда, биба, гава, туна. На первый взгляд может показаться, что это просто набор букв. Но нет! Так определяет цвета мой сын", – рассказала она.

По словам Шоптенко, в переводе это означает: красный, зеленый, желтый, голубой, оранжевый и черный.

"Порой приходится сильно напрячь мозг, чтоб перевести эти слова с детского. Вывод один – детский язык должен считаться отдельным языком, а мам можно считать настоящими полиглотами", – подытожила она.

Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года. Ее муж Алексей Иванов – совладелец библиотеки Botan. Шоптенко и Алексеев зарегистрировали брак 15 октября 2016 года.

Теги: дети, семья, Алена Шоптенко
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