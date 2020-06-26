Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась селфи, позируя в кадре с оголенным верхом возле медицинской кушетки.

Каминская надеется, что ее живот выглядит беременным из-за колбасы Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская сфотографировалась полураздетой возле медицинской кушетки, накрытой одноразовым полотенцем. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.

"Надеюсь, это колбаса", – подписала фото певица, подразумевая заметно выпуклый живот.

"Я так три раза надеялась", – отреагировали на фото фолловеры.

"Я тоже все три беременности надеялась, что я просто много ем", – поделились опытом подписчицы Каминской.

"Если можешь, если получается, то почему бы и нет? В нашем загибающемся мире дети – это надежда", – прокомментировали фото пользователи соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я надеюсь это колбаса Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 25 Июн 2020 в 11:08 PDT

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Накануне артистка опубликовала фото, на котором была запечатлена в кислородной маске. Сосцети предположили, что Каминская могла заразиться коронавирусом.