Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская сфотографировалась полураздетой возле медицинской кушетки, накрытой одноразовым полотенцем. Снимок певица разместила на своей странице в Instagram.
"Надеюсь, это колбаса", – подписала фото певица, подразумевая заметно выпуклый живот.
"Я так три раза надеялась", – отреагировали на фото фолловеры.
"Я тоже все три беременности надеялась, что я просто много ем", – поделились опытом подписчицы Каминской.
"Если можешь, если получается, то почему бы и нет? В нашем загибающемся мире дети – это надежда", – прокомментировали фото пользователи соцсети.
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В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.
Накануне артистка опубликовала фото, на котором была запечатлена в кислородной маске. Сосцети предположили, что Каминская могла заразиться коронавирусом.