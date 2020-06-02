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02 июня, 2020
 
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Савичева рассказала о прерванной беременности

Российская певица Юлия Савичева заявила, что потеряла ребенка из-за сумасшедшего графика работы и постоянных стрессов. После случившегося ей пришлось делать выбор между работой и семьей.

В 2017 году Савичева родила дочь
В 2017 году Савичева родила дочь
Фото: yuliasavicheva / Instagram

Российская певица Юлия Савичева во время активной гастрольной деятельности потеряла ребенка. Об этом она написала в авторской колонке, которая опубликована на сайте Hello.

По словам Савичевой, она является трудоголиком с синдромом отличницы, из-за чего ей бывает сложно заставить себя отдохнуть. Певица призналась, что забеременев в первый раз, не слушала советы врачей, продолжая гастролировать. Напряженный график и постоянные стрессы спровоцировали выкидыш.

После пережитой трагедии Савичева поняла, что вынуждена сделать выбор между карьерой и семьей. 

Когда певица забеременела снова, она оставила работу и в течение всего времени находилась в Португалии, родив дочь Анну в июле 2017 году. 

Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В 2014 году певица вышла замуж за композитора Александра Аршинова. 

Теги: Россия, Юлия Савичева, беременность, певица
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