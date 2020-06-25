Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус

Участница украинской группы "НеАнгелы" разместила в Instagram селфи, позируя в кадре в наушниках с кислородной маской на лице.
"Музыка так себе. Газ тоже не веселит", – озадачила фолловеров подписью к фото артистка.
"Выздоравливайте", – отреагировали на фото поклонники певицы.
"Корона?" – предположили фолловеры.
"Коронавирус", – уверенно заявляют пользователи соцсети в комментариях.
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В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.
За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерло 1067 жителей страны, вылечилось 17 758.