Соцсети по фото диагностировали у солистки из "НеАнгелов" Каминской коронавирус

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась снимком, на котором запечатлена с кислородной маской на лице.

Каминская: Музыка так себе. Газ тоже не веселит Фото: babaslavka / Instagram

Участница украинской группы "НеАнгелы" разместила в Instagram селфи, позируя в кадре в наушниках с кислородной маской на лице.

"Музыка так себе. Газ тоже не веселит", – озадачила фолловеров подписью к фото артистка.

"Выздоравливайте", – отреагировали на фото поклонники певицы.

"Корона?" – предположили фолловеры.

"Коронавирус", – уверенно заявляют пользователи соцсети в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Музыка так себе Газ тоже не веселит Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 25 Июн 2020 в 6:40 PDT

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерло 1067 жителей страны, вылечилось 17 758.