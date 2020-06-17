Украинская модель Полканова объявила о беременности

22-летняя украинская модель Марина Полканова с помощью фотографий объявила о своей беременности. Снимки модель разместила на своей странице в Instagram.
"Умеешь удивлять", – отреагировали на публикацию ее подписчики.
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Марина Полканова родилась в городе Антрацит 22 года назад. В 2017 году она стала лицом линейки губных помад Gucci Sheer Lipstick Collection. Модель также сотрудничала с такими брендами, как Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci, Rochas и Salvatore Ferragamo.
В 2019 году Полканова стала лицом украинского бренда Ruslan Baginskiy.