Украинская модель Полканова объявила о беременности

22-летняя украинская модель, лицо Gucci Марина Полканова впервые станет мамой.

22-летняя украинская модель Марина Полканова с помощью фотографий объявила о своей беременности. Снимки модель разместила на своей странице в Instagram.

"Умеешь удивлять", – отреагировали на публикацию ее подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and by him Публикация от Maryna Polkanova (@marynapolkanova) 17 Июн 2020 в 4:29 PDT

Марина Полканова родилась в городе Антрацит 22 года назад. В 2017 году она стала лицом линейки губных помад Gucci Sheer Lipstick Collection. Модель также сотрудничала с такими брендами, как Valentino, Giambattista Valli, Nina Ricci, Rochas и Salvatore Ferragamo.

В 2019 году Полканова стала лицом украинского бренда Ruslan Baginskiy.