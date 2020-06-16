"Я хотела бы извиниться перед продюсерами". Звезда сериала "Однажды под Полтавой" заявила о беременности

34-летняя украинская актриса Анна Селиванчук, которая играет в сериале "Однажды под Полтавой" продавца Веру, рассказала, что два года назад потеряла ребенка на 13-й неделе беременности, поэтому в этот раз скрывала свое положение от посторонних.

Селиванчук готовится стать мамой во второй раз Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Селиванчук беременна во второй раз, сообщает издание Viva!

Пополнение в семье актрисы ожидается в конце лета. По словам Селиванчук, вторая беременность стала для них с мужем желанной неожиданностью.

"Я безумно обрадовалась, но немного удивилась. Не думала, что у нас так быстро получится", – рассказала актриса.

Селиванчук призналась, что скрывала от продюсеров сериала, в котором играет одну из главных ролей, свое положение.

"Два года назад я забеременела, но, к сожалению, плод замер. Пережить это было очень тяжело. И в этот раз у меня возник страх 13-й недели, из-за чего я никому не говорила о своем положении, даже продюсерам проекта. Я бы хотела извиниться перед продюсерами. Мне действительно было страшно за ребенка", – рассказала актриса.

"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.

Анна Селиванчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.

Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.