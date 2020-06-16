"Я хотела бы извиниться перед продюсерами". Звезда сериала "Однажды под Полтавой" заявила о беременности

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" 34-летняя Анна Селиванчук беременна во второй раз, сообщает издание Viva!
Пополнение в семье актрисы ожидается в конце лета. По словам Селиванчук, вторая беременность стала для них с мужем желанной неожиданностью.
"Я безумно обрадовалась, но немного удивилась. Не думала, что у нас так быстро получится", – рассказала актриса.
Селиванчук призналась, что скрывала от продюсеров сериала, в котором играет одну из главных ролей, свое положение.
"Два года назад я забеременела, но, к сожалению, плод замер. Пережить это было очень тяжело. И в этот раз у меня возник страх 13-й недели, из-за чего я никому не говорила о своем положении, даже продюсерам проекта. Я бы хотела извиниться перед продюсерами. Мне действительно было страшно за ребенка", – рассказала актриса.
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Звезда популярного ситкома «Однажды под Полтавой», 34-летняя Анна Саливанчук @salivanchuk.anna в интервью для Viva.ua поделилась прекрасной новостью — она беременна и вскоре родит второго малыша! А еще актриса снялась в провокационной фотосессии. Больше — по ссылке в сториз #однаждыподполтавой #аннасаливанчук #интервью
"Однажды под Полтавой" – проект студии "Квартал 95". Премьера первого сезона сериала состоялась в 2014 году на канале ТЕТ.
Анна Селиванчук играет в ситкоме роль продавца Веры, в которую влюблен сельский участковый.
Актриса замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб.