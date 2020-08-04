"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимки, на которых запечатлена с отцом своих двоих детей, экс-супругом, известным пластическим хирургом Эдагаром Каминским.
По словам певицы, фото сделали их дети: автором снимка, где певица прилегла на плечо мужа, является сын Леонард, а момент, когда Каминский целует бывшую жену в щеку, запечатлела дочь Лаура.
"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций", – призналась певица.
Каминская подчеркнула: они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими
"Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно управлять свободным от работы временем, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности", – заявила певица.
Она порекомендовала разведенным родителям отпустить обиды и "положить свое эго на полочку".
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Эти фото сделали наши дети. Первую — Леонард, вторую — Лаура. * Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. * Мы с @edgar_kaminskyi проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и тёплые доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче. * Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджерить свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности. * Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей.
Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.
8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".
В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.