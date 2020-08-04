Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
Новости

"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем

По словам участницы дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской, они с экс-супругом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, стараются вместе проводить время со своими детьми – пятилетним Леонардом и четырехлетней Лаурой.

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Каминская: Мы оба крутые
Каминская: Мы оба крутые
Фото: babaslavka / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская разместила в сети снимки, на которых запечатлена с отцом своих двоих детей, экс-супругом, известным пластическим хирургом Эдагаром Каминским. 

По словам певицы, фото сделали их дети: автором снимка, где певица прилегла на плечо мужа, является сын Леонард, а момент, когда Каминский целует бывшую жену в щеку, запечатлела дочь Лаура. 

"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций", – призналась певица.

Каминская подчеркнула: они вместе с бывшим мужем трудились над тем, чтобы отношения после развода можно было назвать дружескими

"Мы оба крутые. Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно управлять свободным от работы временем, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности", – заявила певица.

Она порекомендовала разведенным родителям отпустить обиды и "положить свое эго на полочку". 

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Теги: неАнгелы, семья, Эдгар Каминский, Слава Каминская, развод
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