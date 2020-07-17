"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей

Экс-супруг солистки группы "НеАнгелы" Славы Каминской пластический хирург Эдгар Каминский спустя год после развода разместил в сети совместный снимок с певицей и их пятилетней дочерью Лаурой.

Каминский – экс-супруге: История твоей жизни – это сериал на много сезонов Фото: edgar_kaminskyi / Instagram

Пластический хирург Эдгар Каминский разместил в сети поздравление с днем рождения, адресованное экс-супруге, солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской – накануне ей исполнилось 36 лет.

"Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днем рождения. История твоей жизни – это сериал на много сезонов", – написал Каминский.

Он пожелал экс-жене не слушать советы мнимых друзей.

"Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю", – посоветовал он.

Обращаясь к подписчикам, бывший муж певицы попросил их не фантазировать по поводу публикации, а просто наслаждаться картинкой – Каминский сопроводил поздравление снимками, на которых он запечатлен с бывшей женой и дочерью Лаурой.

Певица отреагировала на поздравление бывшего мужа, оставив под постом смайл.

"Молодцы. Все бы так общались после развода", – отреагировали на публикацию пользователи соцсети.

"Красивая пара. Была", – считают фолловеры.

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие", призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.