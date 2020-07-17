"Красивая пара. Была". Бывший муж пожелал солистке "НеАнгелов" Каминской не слушать советы мнимых друзей

Пластический хирург Эдгар Каминский разместил в сети поздравление с днем рождения, адресованное экс-супруге, солистке группы "НеАнгелы" Славе Каминской – накануне ей исполнилось 36 лет.
"Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днем рождения. История твоей жизни – это сериал на много сезонов", – написал Каминский.
Он пожелал экс-жене не слушать советы мнимых друзей.
"Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю", – посоветовал он.
Обращаясь к подписчикам, бывший муж певицы попросил их не фантазировать по поводу публикации, а просто наслаждаться картинкой – Каминский сопроводил поздравление снимками, на которых он запечатлен с бывшей женой и дочерью Лаурой.
Певица отреагировала на поздравление бывшего мужа, оставив под постом смайл.
"Молодцы. Все бы так общались после развода", – отреагировали на публикацию пользователи соцсети.
"Красивая пара. Была", – считают фолловеры.
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Интересно было бы прочесть книгу или посмотреть фильм о своей жизни по сценарию, написанному подписчиками и хейтерами в соц сетях. * С уверенностью могу сказать, что данная история не отражала бы реальные события, а лишь фантазии и проблемы жизни тех самых сценаристов. * Социальные сети — сплошной лабиринт. Поэтому просто наслаждайтесь картинкой и не фантазируйте. * Слава Каминская, искренне поздравляю тебя с днём рождения. История твоей жизни — это сериал на много сезонов. * Я желаю тебе, чтобы новые серии были только светлыми, яркими и с чувством юмора. Не слушай других, не живи советами, историями и правдами мнимых друзей. Ты мудрая и открытая. Доверяй своему сердцу. Крепко обнимаю
Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.
В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.
8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".
В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие", призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.