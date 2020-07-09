"Надо срочно замуж". Каминская и Никитюк надели свадебные платья

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская и телеведущая Леся Никитюк показали, как выглядят в свадебных платьях и фате.

Каминская: Я сегодня три раза словила букет невесты. А подкинула четыре Фото: babaslavka / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила снимок, для которого позировала вместе с телеведущей Лесей Никитюк в свадебном платье.

"Я сегодня три раза словила букет невесты. А подкинула четыре", – написала она.

"Красотка, надо срочно замуж", – отметила подписчица aliona_pro100mama.

А Никитюк охарактеризовала себя на снимке.

"Я прямо такая невеста дерзкая", – написала она.

Снимки были сделаны в студии одного из проектов, которые ведет Никитюк: "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?".

Каминская была замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. От этого брака у певицы двое детей: Лаура (2015) и Леонард (2014). 1 июля 2019 года пара получила развод. Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году. Они жили в браке с 2014 года.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Никитюк замужем не была.